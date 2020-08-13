На горі Арарат розгорнули прапор Запоріжжя (фотофакт)

13 серп. 2020
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На висоті 5137 метрів на горі Арарат житель Запоріжжя розгорнув прапор рідного міста. Відповідні фото автор опублікував в соціальних мережах, пише forpost, передає NNS.

Як повідомляє «Голос Запоріжжя» Денис Якимчук піднявся на гору висотою 5137 метрів. Там на вершині Туреччини запоріжець розгорнув прапор міста. Про подію хлопець розповів на своїй сторінці в соціальній мережі:

«На світанку вийшли на пік гори, де я і розгорнув прапор рідного Запоріжжя».

Арарат — згаслий вулкан на Вірменському нагір'ї. Розташований у Туреччині, на березі р. Араксу, поблизу кордону з Вірменією. Має 2 вулканічні конуси: Великий Арарат — висота 5166 м і Малий Арарат — 3914 м, утворені базальтами. Вершина першого вкрита снігом. Є льодовики.

Фото зі сторінки у Фейсбук: Денис Якимчук

Автор: Маруся Оффон

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