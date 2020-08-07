Працівники "Київхлібу" захворіли на коронавірус, пекарню закрили на карантин

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У Києві зафіксували спалахи коронавірусу на підприємстві "Київхліб". Пекарню, де 37 працівників виявилися інфікованими, вже закрили на карантин, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Щодо того, як розповсюджується хвороба, і де в Києві зафіксували нові спалахи вірусу. Зокрема, на підприємстві "Київхліб" спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими",

— сказав Кличко.

Він повідомив, що цех-пекарню закрили на карантин, там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи перебувають на самоізоляції.

Кличко також повідомив, що у Солом’янському районі захворів один із фахівців районного управління освіти.

"На сьогодні встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У трьох із них підозра на коронавірус",

— зазначив він.

Загалом Київ став лідером за кількістю нових інфікованих — за добу виявили 186 випадків.

Нагадуємо, в Україні станом на 7 серпня новий антирекорд — 1 453 хворих за добу.

Фото: kyivkhlib.ua