В Харківській області дуже напружена ситуація з коронавірусом - МОЗ

- 05 серп. 2020
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Міністерство охорони здоров'я назвало дуже напруженою ситуацію з коронавірусом у Харкові, пише РБК-Україна, передає NNS.
За останню добу в місті виявили 133 хворих COVID-19 з 146 по області.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Міністр закликав місцеву владу звернути увагу на збільшення кількості хворих у місті.
"В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу",
— сказав Степанов.
Він додав, що у Харківській і Рівненській областях перевищено показник динаміки і відсотка виявлення випадків коронавірусу.
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Нагадаємо, з 3 серпня в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з яким кожен регіон буде віднесено до однієї з чотирьох зон - "червоної", "помаранчевої", "жовтої" і "зеленої".
У разі попадання В "червону" і "помаранчеву" зони в регіоні посилюється карантин.