Луцьк услід за Тернополем відмовився вводити жорсткий карантин

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Луцьк, який потрапив до червоної зони, офіційно відмовився вводити жорсткий карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , депутати Луцької міської ради відмовилися запроваджувати жорсткий карантин та закликали уряд виключити місто з червоної зони.

Як повідомляють Волинські новини, у мерії Луцька вважають, що рішення державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення Луцька до червоної зони суперечить Конституції.

У Луцьку діятимуть попередні антикоронавірусні заходи. Відповідно до них, у місті продовжать працювати комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти та громадський транспорт.

Заступник міського голови Костянтин Петрочук наголосив, що влада надасть всю необхідну допомогу підприємцям для оскарження штрафів за «безпідставне» порушення правил карантину.

Водночас на розгляд депутатів Луцької міськради винесли проект рішення про звернення до президента, Верховної Ради стосовно скасування безпідставно запровадженого червоного рівня епідеміологічної небезпеки в Луцьку.

«Якими критеріями керувалися люди, які вирішили віднести Луцьк до червоної зони, незрозуміло. Державна комісія вирішила як нам тут, у Луцьку, жити»,

— додав депутат Ігор Поліщук.

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