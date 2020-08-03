Тернопіль відмовився виконувати вимоги "червоної" зони карантину: як живе місто

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Тернопіль опинився у "червоній" зоні карантину. У місті мають запровадити жорсткі обмеження: заборонити роботу громадського транспорту, закрити заклади освіти, ресторани й торгові центри. У Тернополі не зрозуміли, чому потрапили до червоної зони з жорсткими карантинними умовами і запротестували, передає УНІАН, інформує NNS.

Як йдеться у сюжеті ТСН.Ранок, у Тернополі сьогодні звичайний ранок: люди поспішають на роботу, громадський транспорт працює у звичному режимі, незабаром відкриються дитсадки, бари та магазини. У спальному районі маршрутки безперервно курсують. Усе тому, що напередодні міський голова звернувся до городян із обіцянкою, що Тернопіль житиме у звичному карантинному режимі і усе працюватиме, бо він вважає, що рішення державної комісії не обґрунтоване і навіть не законне.

"Рішення державної комісії з надзвичайних ситуацій і постанова уряду про введення Тернополя до червоної зони карантину є нелогічним, незаконним, необґрунтованим, тому в Тернополі виконуватися не буде",

— заявив очільник Тернополя Сергій Надал.

За минулий тиждень у місті простежувався навіть спад кількості хворих. Наповненість лікарень хворими з коронавірусом сягала лише 46%, а це вдвічі менше показника для червоної зони. Депутати Тернопільської міської ради зібралися сьогодні на позачергову сесію. Вони виступили проти занесення міста у червону карантинну зону.

Крім інших питань, сьогодні на позачерговому засіданні сесії Тернопільської міської ради було прийнято звернення про відставку Уряду. Підставою для такого рішення стало віднесення Тернополя у червону зону через коронавірус. За відставку Уряду у Тернополі проголосували 32 депутати з 35 присутніх, один утримався. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання Тернополяни.

До слова, від сьогодні, 3 серпня, у Тернополі не зупинятимуться потяги з Одеси, Херсона і Києва. Це ще одне обмеження червоної зони, на яке вже ні міський голова, ні місцеві депутати вплинути не можуть.

Фото ternopilon.te.ua

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