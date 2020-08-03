Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 серпня

- 03 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 3 серпня 2020 року — 73 тисячі 158 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 738 людей (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 39 876 пацієнтів (+333 особи за добу).
Досі хворіють — 31 544 людини.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 9921 особа інфікована за весь час (+138 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 8554 (+102).
- Рівненська область — 6270 (+75).
- Чернівецька область — 6143 (+82).
- Закарпатська область — 5318 (+51).
- Івано-Франківська область — 4914 (+119).
- Харківська область — 3950 (+88).
- Волинська область — 3949 (+61).
- Київська область — 3845 (+22).
- Одеська область — 3482 (+68).
- Тернопільська область — 3113 (+27).
- Вінницька область — 2815 (+25).
- Житомирська область — 1948 (+27).
- Дніпропетровська область — 1438 (+17).
- Хмельницька область — 1189 (+9).
- Черкаська область — 954 (+5).
- Чернігівська область — 900 (+17).
- Донецька область — 898 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Запорізька область — 846 (+23).
- Кіровоградська область — 711 (+1).
- Миколаївська область — 642 (+21).
- Сумська область — 541 (+12).
- Полтавська область — 459 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Херсонська область — 230 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 128 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 3 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 237 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 218 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли у світі 692 тисячі людей (+4,4 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 447 тисяч людей.
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