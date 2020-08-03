Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 серпня

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В Україні станом на ранок 3 серпня 2020 року — 73 тисячі 158 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 738 людей (+13 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 39 876 пацієнтів (+333 особи за добу).

Досі хворіють — 31 544 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 9921 особа інфікована за весь час (+138 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 8554 (+102). Рівненська область — 6270 (+75). Чернівецька область — 6143 (+82). Закарпатська область — 5318 (+51). Івано-Франківська область — 4914 (+119). Харківська область — 3950 (+88). Волинська область — 3949 (+61). Київська область — 3845 (+22). Одеська область — 3482 (+68). Тернопільська область — 3113 (+27). Вінницька область — 2815 (+25). Житомирська область — 1948 (+27). Дніпропетровська область — 1438 (+17). Хмельницька область — 1189 (+9). Черкаська область — 954 (+5). Чернігівська область — 900 (+17). Донецька область — 898 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Запорізька область — 846 (+23). Кіровоградська область — 711 (+1). Миколаївська область — 642 (+21). Сумська область — 541 (+12). Полтавська область — 459 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Херсонська область — 230 — минулої доби нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 128 — минулої доби нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 3 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 237 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 218 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі 692 тисячі людей (+4,4 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 447 тисяч людей.

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