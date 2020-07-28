В Печерському суді Києва спалах коронавірсу

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Спалах коронавірусу зафіксовано в Печерському районному суді Києва. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українські новини, які посилаються, в свою чергу, на прес-службу суду.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджений діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання про проведення дезинфікуючих і профілактичних заходів в суді",

- йдеться в повідомленні.

Як стало відомо NNS , На даний момент Печерський райсуд продовжує роботу в штатному режимі. Разом з тим відвідувачів просять утриматися від участі в судових засіданнях, якщо це можливо.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 липня

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