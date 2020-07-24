У дитячому садку Бердянська спалах коронавірусу, його закрили на карантин

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В Бердянську у виховательки дитячого садка виявили коронавірус, заклад закрили на двотижневий карантин, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.

"Сьогодні у другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу у виховательки дитячого садку №20 "Червоний капелюшок"",

- йдеться у повідомленні.

З 24 липня заклад тимчасово не буде працювати. Відновлення роботи садка заплановано орієнтовно за два тижні. Батьків вихованців закладу просять з розумінням поставитись до ситуації.

Раніше повідомлялось про спалах коронавірусу у бердянському санаторії та серед медичних працівників.

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