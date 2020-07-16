Жителі Харківщини хочуть бачити в облраді людей Кернеса та ОПЗЖ - опитування

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Якби вибори Харківської обласної ради відбулися найближчим часом, найбільше депутатів туди завела б партія мера Геннадія Кернеса Успішний Харків, а другими за чисельністю в сесійній залі були б представники проросійської ОПЗЖ. Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, з посиланням на liga.net, передає NNS.

Результати опитування серед тих жителів області, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого проголосує наступні:

30,1% - Блок Кернеса Успішний Харків;

22,9% - Опозиційна платформа / За життя;

12,7% - Слуга народу;

11,5% - Блок Світличної Разом!;

5,9% - Європейська солідарність;

4,7% - Партія Шарія;

10% серед тих, хто збирається голосувати, ще не визначилися, за яку політичну силу.

Опитування у форматі face-to-face проводилось соціологічною групою Рейтинг протягом 4-12 липня 2020 року серед мешканців Харківської області,

Аудиторія: мешканці Харківської області від 18 років і старші.

В опитуванні взяли участь 1600 осіб.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,4%.

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