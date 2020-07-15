73% українців мають сумніви щодо чесності і порядності команди Зеленського

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На початку липня 2020 року сумарно три чверті українців (73,3%) заявили, що мають сумніви в чесності і порядності оточення Володимира Зеленського, передає Depo.ua, інформує NNS.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 9,3% респондентів вважають, що і Зеленський, і більшість членів його політичної команди є чесними і порядними людьми.

Ще 40,5% заявили, що Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати.

Крім того, 32,8% українців вважають, що ані Зеленський, ані більшість членів його політичної команди не є чесними і порядними людьми.

Дослідження проведене Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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