На Днепропетровщине мужчина собирает деньги для полета на Марс

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В городе Никополе Днепропетровской области этого мужчину знают, наверное, все жители. Кто-то считает его городским сумасшедшим, кто-то – обычным попрошайкой. Но так ли это? Журналисты из местной газеты «Визит-Венал» пообщались с ним и пришли к выводу, что Александр Таликов – непризнанный гений, - сообщает NNS со ссылкой на страничку издания в Фейсбуке, где опубликован материал Татьяны Тыгач.

Журналист пишет, что Александра видят в любое время года возле супермаркета АТБ. Он сидит на стульчике, а перед ним на земле неизменно лежит раскрытый чемодан с монетками и булками хлеба. А еще с надписью на внутренней поверхности крышки чемодана: «НА МАРС».

Шестидесятилетний Александр Таликов называет себя «изобретателем-благотворителем». Который всю свою жизнь посвятил множеству открытий, связанных с солнечным теплом, а также изобрел много разных приспособлений, которые могут облегчить жизнь и быт человека.

Александр Валентинович на протяжении многих лет ежедневно сидел напротив стадиона «Электрометаллург». И всегда перед ним лежал открытый чемодан, надпись внутри которого вызывала интерес у прохожих: «На хлеб голодным». А чуть позже под этой надписью появились еще два слова: «НА МАРС». Никопольчанин придумал именно такую надпись неспроста. Изначально он начинал просить пожертвования действительно на хлеб для голодных людей и с радостью всегда кормил нуждающихся. Но позже Александр Валентинович подумал, что может часть денег использовать для каких-то идей, которые он часто воплощал в жизнь. Свои изобретения гений размещает в Интернете и мечтает, что когда-нибудь его идеи и открытия могут пригодиться на Марсе и для жизни будущих поколений.

Одно из изобретений Александра Таликова – это атомный реактор для ракет с прозрачной защитой, без лишних контуров. В котором (цитируем), не нагревая защиту, пропускается излучение тепла, на металлическом кожухе расширяется поток воздуха и тем самым выталкивает ракету вперед.

- Мне далеко до Илона Маска, - говорит изобретатель, - но я верю, что мои изобретения как-нибудь попадут к нему и помогут в разработке различных открытий.

Также Александр Валентинович изобрел микрофон, вставляющийся в ухо, при помощи которого можно записать мысленную речь. А ещё с его помощью можно будет слушать аудиокниги перед сном, записанные в электронном формате.

С юношеского возраста никопольский вундеркинд заметил в себе склонность к различным изобретениям, которые со временем заняли всю его жизнь. Но из-за ряда заболеваний, в том числе и сахарного диабета, Александр не смог закончить до конца обучение в двух институтах биологического и технического профиля. Студенческий друг Александра Валентиновича неоднократно предлагал ему продавать свои идеи, но изобретатель считает, что вносить вклад в развитие науки нужно совершенно бескорыстно. Потому, что этим даром наделил его Бог, а значит, он не имеет права на этом зарабатывать.

Однажды был у меня посредник, который показывал мои изобретения знающим людям. И они подтвердили, что я смело могу подавать заявку на получение Нобелевской премии. Но пока до этого не дошло…

- рассказывает Александр Таликов.

В настоящее время никопольский изобретатель проводит время у входа в супермаркет «АТБ». Мечтает на накопленные деньги приобрести билет на Марс. Сотрудники магазина называют его человеком очень интеллигентным, грамотным, разносторонним и очень интересным собеседником.

Когда журналист беседовала с Александром, мимо проходившая женщина остановилась и с радостью добавила, что неоднократно слышала от знакомых об этом человеке. Якобы, у него весь дом и все приборы работают от солнечных батарей, а сам он - всегда позитивный, в хорошем настроении, с очень открытой душой и расположен к общению со всеми проходящими мимо людьми.

Александр Таликов очень обрадовался тому, что им заинтересовалась пресса и, пользуясь случаем, просит всех желающих поучаствовать в его изобретениях. На его чемодане указан номер банковской карты, на которую можно переводить пожертвования. На эти средства он закупает необходимые материалы для своих новых изобретений.

А еще никопольчанин пожелал всем людям «больше работать головой». Ведь когда мы работаем физически, голова у нас, по его словам, отключается, поэтому мы много теряем.

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