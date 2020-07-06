В Киев прибыл первый прямой поезд из Уханя

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На станцию Киев-Лески прибыл первый прямой контейнерный поезд между Уханем (Китай) и Киевом. Он также стал вторым поездом, отправленным из КНР. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Мы надеемся, что этот маршрут будет еженедельным. Он будет диктоваться спросом бизнеса. Первые поставки - это предметы легкой промышленности. В обратном направлении посмотрим, какой будет спрос среди украинских компаний",

- прокомментировал исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик.

"Для того, чтобы контейнерные перевозки были еще более удобными, интересными и конкурентоспособными, необходимо развивать не только этот транспортный железнодорожный коридор, но и цифровые коридоры. Именно поэтому совместно с коллегами на заседании правительства я буду поднимать вопрос наработки цифровых коридоров, чтобы было упрощено таможенное оформление и все делалось с максимальной цифровизацией. Это следующий шаг, чтобы ж/д перевозки выходили на новый уровень",

- добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Маршрут поезда составил 9,5 тыс. км, из Уханя он отправился 16 июня. Планируется, что время преодоления маршрута будет составлять 15 суток.

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