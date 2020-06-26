У столичному метро жінки з мітлами запевняли, що короновірусу не існує (відео)

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У київському метро 26 червня помітили групу жінок, які запевняли пасажирів, що коронавірусу не існує і закликали їх зняти маски, передає LB.ua, інформує NNS.

Відповідне відео опубліковано в групі "Київ оперативний" у фейсбуці.

На ньому видно, як кілька жінок, одна з яких з дитиною, кричать іншим пасажирам: "вас обманюють" і що "ніякого коронавірусу немає".

Жінка тримає в руках мітлу, а на обличчі в неї - косметична тканинна маска.

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Нагадаємо, за минулу добу у Києві зафіксовано 113 нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 червня в Україні підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 18 299 одужали, 1086 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків.

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