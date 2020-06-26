Кличко попередив про посилення карантину у Києві

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Влада Києва буде вимушена повернутися до суворих карантинних обмежень, якщо кількість хворих на коронавірус зростатиме. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу, інформує Бабель, передає NNS.

Кличко наголосив, що влада столиці все ближче до такого рішення.

Обмеження, зокрема, можуть торкнутися і роботи громадського транспорту.

«Вірус не відступив. І, якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень», — розповів Кличко.

Мер пояснив, що останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася, а багато мешканців столиці нехтують правилами безпеки — не вдягають маски та не дотримуються дистанції.

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Нагадаємо, за минулу добу у Києві зафіксовано 113 нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 червня в Україні підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 18 299 одужали, 1086 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків.

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