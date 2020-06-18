Киян закликали готуватися до продовження карантину до нового року

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Голова медичної комісії Києва, депутат Київради від ВО "Свобода" Олег Гелевей закликає готуватися до продовження карантинних обмежень, запроваджених з метою протидії і стримуванню поширення коронавірусу, до нового року, повідомляє УНІАН, передає NNS.

Про це Гелевей сказав під час прес-конференції в УНІАН 17 червня.

За його словами, рішення уряду продовжити адаптивний карантин до 31 липня є цілком зрозумілим, оскільки спостерігається велике зростання захворюваності на COVID-19.

"Але хочу сказати, що якщо так і надалі буде продовжуватись, то ми маємо бути, принаймні, морально налаштованими, що і карантин не тільки в Україні, але і в усьому світі буде продовжений аж до нового року, і це є факти, від яких на сьогоднішній день ми нікуди дітися не можемо", - наголосив Гелевей.

Голова медичної комісії Києва закликав пам’ятати події 1918-1919 років, коли грип "іспанка" тривав майже два роки, і його друга хвиля була набагато небезпечніша, ніж перша.

"І це є викликом нашому сьогоденню, і дуже б хотілося, і звертаюся до усіх, щоби ми могли гідно цей виклик побороти і вийти з якнайменшими втратами", - сказав Гелевей.

Він нагадав, що в Україні, за останніми даними, 17 червня зафіксовано 758 нових випадків зараження, а 13 червня – 753, що свідчить про різке збільшення активних хворих.

"На сьогоднішній день кількість активних хворих становить 17 тис. 348 чоловік. Це дуже багато, і коли ця цифра перевищить в Україні 20 тис., ми зможемо конкретно говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні, і ми вже зможемо говорити про те, що треба буде більш робити жорсткими карантинні заходи, на жаль", - наголосив Гелевей.

Раніше NNS повідомляла, що станом на 18 червня кількість нових хворих на коронавірус в Україні вперше перевищила 800

Також голова медичної комісії Києва нагадав про новий антирекорд смертності за добу, коли, за останніми даними 17 червня, померла 31 людина.

"Тому звертаюся до всіх: перш за все – результат того, що відбувається в Україні – це тотальне нехтування карантинними обмеженнями", - сказав він і додав, що люди припинили носити маски, нехтують дистанційними обмеженнями і санітарно-гігієнічними заходами, зокрема тим, що руки слід регулярно мити та обробляти антисептиками.

"І якщо так і надалі буде відбуватися, тобто, буде тотальне нехтування цими заходами, то про яке покращення в послабленні обмежень можна говорити? Навпаки, їх доведеться робити більш жорсткими", - заявив Гелевей.

Крім того, за його словами, у медичних закладах Києва зростає кількість паціентів з коронавірусом. На 17 червня 223 людини перебувають у лікарнях, з них 40 - у важкому стані.

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