Знову антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 18 червня

- 18 черв. 2020
- Перегляди: 1081
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал та сайт МОЗ.
З них 15 447 одужали (+504 за добу), 966 померли (+23 летальних випадки підтверджено за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.
Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.
Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);
- Волинська обл. — 1610 (526 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);
- Донецька обл. — 349 (140 одужали);
- Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);
- Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);
- Запорізька обл. — 541 (375 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);
- м. Київ — 4084 (1286 одужали);
- Київська обл. — 2119 (941 одужали);
- Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);
- Луганська обл. — 68 (42 одужали);
- Львівська обл. — 3398 (661 одужали);
- Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);
- Одеська обл. — 1188 (481 одужали);
- Полтавська обл. — 287 (260 одужали);
- Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);
- Сумська обл. — 236 (169 одужали);
- Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);
- Харківська обл. — 1707 (786 одужали);
- Херсонська обл. — 184 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);
- Черкаська обл. — 568 (374 одужали);
- Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);
- Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).
По областях (за кількістю інфікованих + за добу):
- 1. Чернівецька область — 4135 інфікованих (+53 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- 2. Київ — 4084 (+58).
- 3. Львівська область — 3398 (+171).
- 4. Рівненська область — 2572 (+73).
- 5. Київська область — 2119 (+41).
- 6. Івано-Франківська область — 1893 (+44).
- 7. Закарпатська область — 1882 (+74).
- 8. Харківська область — 1707 (+55).
- 9. Волинська область — 1610 (+56).
- 10. Вінницька область — 1563 (+63).
- 11. Тернопільська область — 1542 (+32).
- 12. Одеська область — 1188 (+30).
- 13. Житомирська область — 1154 (+7).
- 14. Дніпропетровська область — 1021 (+9).
- 15. Кіровоградська область — 604 (+12).
- 16. Хмельницька область — 587 (+10).
- 17. Черкаська область — 568 (+4).
- 18. Запорізька область — 541 (+3).
- 19. Чернігівська область — 448 (+8).
- 20. Донецька область — 349 (+11).
- 21. Миколаївська область — 323 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.
- 22. Полтавська область — 287 (+6).
- 23. Сумська область — 236 (+6).
- 24. Херсонська область — 184 (+1).
- 25. Луганська область — 68 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!