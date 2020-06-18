Знову антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 18 червня

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал та сайт МОЗ.

З них 15 447 одужали (+504 за добу), 966 померли (+23 летальних випадки підтверджено за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 829 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 530 442, методом ІФА — 107 313.

Усього захворювання підтверджено у 2506 дітей та 5716 медиків. Госпіталізації потребували 9585 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 338 пацієнтів. 24 478 хворий перебував на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших 3445 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1563 (954 одужали);

Волинська обл. — 1610 (526 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1021 (739 одужали);

Донецька обл. — 349 (140 одужали);

Житомирська обл. — 1154 (583 одужали);

Закарпатська обл. — 1882 (772 одужали);

Запорізька обл. — 541 (375 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1893 (1059 одужали);

м. Київ — 4084 (1286 одужали);

Київська обл. — 2119 (941 одужали);

Кіровоградська обл. — 604 (497 одужали);

Луганська обл. — 68 (42 одужали);

Львівська обл. — 3398 (661 одужали);

Миколаївська обл. — 323 (219 одужали);

Одеська обл. — 1188 (481 одужали);

Полтавська обл. — 287 (260 одужали);

Рівненська обл. — 2572 (1379 одужали);

Сумська обл. — 236 (169 одужали);

Тернопільська обл. — 1542 (1036 одужали);

Харківська обл. — 1707 (786 одужали);

Херсонська обл. — 184 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 587 (460 одужали);

Черкаська обл. — 568 (374 одужали);

Чернівецька обл. — 4135 (1415 одужали);

Чернігівська обл. — 448 (112 одужали).

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

1. Чернівецька область — 4135 інфікованих (+53 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

2. Київ — 4084 (+58).

3. Львівська область — 3398 (+171).

4. Рівненська область — 2572 (+73).

5. Київська область — 2119 (+41).

6. Івано-Франківська область — 1893 (+44).

7. Закарпатська область — 1882 (+74).

8. Харківська область — 1707 (+55).

9. Волинська область — 1610 (+56).

10. Вінницька область — 1563 (+63).

11. Тернопільська область — 1542 (+32).

12. Одеська область — 1188 (+30).

13. Житомирська область — 1154 (+7).

14. Дніпропетровська область — 1021 (+9).

15. Кіровоградська область — 604 (+12).

16. Хмельницька область — 587 (+10).

17. Черкаська область — 568 (+4).

18. Запорізька область — 541 (+3).

19. Чернігівська область — 448 (+8).

20. Донецька область — 349 (+11).

21. Миколаївська область — 323 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

22. Полтавська область — 287 (+6).

23. Сумська область — 236 (+6).

24. Херсонська область — 184 (+1).

25. Луганська область — 68 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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