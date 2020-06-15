Директорка школи хвора на коронавірус ходила на роботу - Кличко

Завантажте мобільний додаток сайту

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що директорка столичної школи, яка знала, що у неї позитивний тест на коронавірусну хворобу, ходила на роботу і контактувала з багатьма людьми, повідомляє suspilne.media, передає NNS.

Про це Кличко заявив під час брифінгу 15 червня.

"У нас шокуючий випадок. Як виявилося, директор школи, яка захворіла на коронавірус, спілкувалася з великою кількістю людей, коли мала вже позитивний тест на COVID-19. Вона нікому нічого не сказала і встигла сходити на роботу", - сказав він.

За словами мера, Держпродспоживслужба звернулася до правоохоронних органів щодо порушення проти директора кримінальної справи

Він звернувся до мешканців Києва з вимогою, залишатися вдома і не контактувати з іншими людьми, якщо є ознаки захворювання або підтверджений тест, в іншому випадку нагадав про відповідальність за небезпеку інфікування інших людей.

Також ми писали: У Києві планують посилити карантин

Раніше Верховна рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі.

Зокрема, умисне зараження інших людей карається штрафом до 51 тисячі гривень, обмеженням волі на строк до 3 років, арештом до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років.

У випадку, якщо такі дії спричинили загибель або тяжкі наслідки для інших людей, то карається позбавленням волі від 5 до 8 років.

Крім того Кличко повідомив, що серед персоналу ще трьох дитячих садочків столиці виявили коронавірус, а також людей з підозрою на COVID-19.

"Всі три садки не працювали, але готувались до відкриття і прийому дітей. Зокрема у дитячому садку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька. У садочку №495 Шевченківського району підозра на коронавірус в інструктора з фізкультури, а у закладі №651 у Солом'янському районі у музикального керівника садочка на коронавірус захворіла вся родина. Тобто, ця жінка контактна особа і вона тепер на самоізоляції", - розповів Кличко.

Він наголосив, що місто поки не буде відкривати зазначені дошкільні заклади.