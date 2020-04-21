У гуртожитку під Києвом спалах коронавірусу: десятки заражених

Завантажте мобільний додаток сайту

У місті Вишневе Київської області у приватному гуртожитку зафіксували спалах коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє Громадське, інформує NNS.

Зазначається, що 37 мешканців будинку заразились, двоє померли.

Про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, серед інфікованих є діти.

Володін зауважив, що в гуртожитку мешкає понад 300 людей. Точна кількість наразі встановлюється.

За його словами, усіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі «запроваджено стан особливого пересування».

«Місцева влада наразі організовує доставку харчів, ліків та засобів особистої гігієни в гуртожиток», — заявив очільник ОДА.

Раніше ми писали: Кличко розповів, яку зарплату отримали столичні медики, що працюють з хворими на коронавірус