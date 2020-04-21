Кличко розповів, яку зарплату отримали столичні медики, що працюють з хворими на коронавірус

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Лікарі та медпрацівники, які борються з коронавірусом, отримали доплату за березень. Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10,8 мільйона гривень. У середньому доплата за березень медперсоналу, що працює з хворими на коронавірус, становить: лікарям - 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч", - сказав Кличко.

Він зазначив, що таким чином лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень.

За словами мера Києва, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад та санітари, задіяні в заходах із дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень.

"Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

Так, в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9,8 тисячі гривень, фельдшери – 5,5 тисяч, а санітари - 1,9 тисячі гривень", - сказав Кличко.

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