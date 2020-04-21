Спалах коронавірусу: на Одещині закривають ціле місто

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У Подільську Одеської області буде посилено режим карантинних обмежень через спалах коронавірусу, пише УНН, інформує NNS.

У місто пускатимуть тільки безпосередньо його жителів, заявив сьогодні під час брифінгу голова Одеської ОДА Максим Куций.

"У місті будуть посилені карантинні заходи, посилиться санобробка вулиць і під'їздів, на в'їзді в місто цілодобово чергуватимуть представники Національної гвардії і Національної поліції. Буде заборонений транзитний проїзд через місто. Представники Нацгвардії і Нацполіції пропускатимуть транспорт тільки громадян, які зареєстровані в місті Подільськ", - сказав Куций.

За його словами, комісія з надзвичайних ситуацій тиждень тому рекомендувала районній адміністрації і мерії міста Подільськ закрити ринки, обмежити масові зібрання людей і додатково провести санітарні заходи. За реалізацію поставленого комісією завдання несе відповідальність місцева влада.

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"Ми всі бачили, що минулий тиждень в місті, як і раніше, працювали ринки, працювала велика кількість магазинів і санітарні заходи не проводилися належним чином", - додав глава ОДА.

Раніше стало відомо що Подільська міська лікарня в Одеській області закривається на двотижневий карантин у зв'язку з великою кількістю випадків COVID-19 серед медпрацівників.