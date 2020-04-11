Додаткові обмежувальні заходи запровадили у Київській області

- 11 квіт. 2020
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10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.
Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку у Фейсбук Київської обласної державної адміністрації.
Відзначається, що пік захворювань в області очікується з 11 по 20 квітня.
Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила:
- Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020).
- Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.
- Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.
- Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.
- При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічі обмежувальні заходи до такихсуб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.
- Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.
- Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування або проживання) і негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.
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