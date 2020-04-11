Додаткові обмежувальні заходи запровадили у Київській області

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10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області.

Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку у Фейсбук Київської обласної державної адміністрації.

Відзначається, що пік захворювань в області очікується з 11 по 20 квітня.

Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила:

Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020). Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей. Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах. Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках. При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічі обмежувальні заходи до такихсуб’єктів господарювання; складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання. Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства. Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування або проживання) і негайно звертатися за меддопомогою за місцем обслуговування.

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