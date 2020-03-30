Дніпропетровщина отримала другий вантаж медикаментів для боротьби з коронавірусом

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З Києва до Дніпропетровської області надійшла друга партія вантажу для боротьби з коронавірусом із засобами медичної допомоги та індивідуального захисту.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, поінформували у прес-службі Дніпропетровської ОДА і передала NNS ..

«Дніпропетровщина вже отримала партію із засобами захисту, вкрай необхідними під час боротьби з коронавірусом. Також нам надіслали медичні засоби, які у разі потреби допоможуть полегшити дихання «важким» пацієнтам. Перш за все, маємо забезпечити ними госпітальні бази регіону», – зазначив Бондаренко.

За його словами, Дніпропетровщина отримала близько 200 тисяч нітрилових, латексних та вінілових рукавичок різного розміру, понад 700 термометрів, понад тисячу ендотрахеальних трубок. Також – дихальні контури для дітей та дорослих, вірусо-бактеріальні фільтри, шапочки та бахіли. Їх розподілять по госпітальним базам області.

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