І ще два випадки коронавірусу на Дніпропетровщині

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У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, поінформував NNS із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

«В області виявили два нові випадки коронавірусу — у жителів Кривого Рогу та Новомосковська. Ще 11 тестів показали негативний результат, – сказав Бондаренко.

За його словами, регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин, госпітальні бази забезпечено обладнанням, тестами, засобами захисту.

“Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів», - додав Бондаренко.

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків Covid-19.