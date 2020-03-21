На Тернопільщині коронавірус виявили у священника, в області введено режим надзвичайної ситуації

- 21 бер. 2020
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Мешканець Тернопільщини, у якого напередодні підтвердили коронавірус, виявився священником. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Тернопільську ОДА, інформує NNS.
"Члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, 57-річний житель райцентру Заліщики, в якого виявили коронавірус, - священнослужитель, у нього велика сім’я. Він перебуває в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості, чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи.
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У Заліщицькому та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні, пояснюють в ОДА. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости, правоохоронці проводитимуть скринінг.
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