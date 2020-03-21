В Україні офіційно підтверджено 41 випадок COVID-19

- 21 бер. 2020
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Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України, інформує NNS.
За отриманою нами інформацією, нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях.
Нагадаємо, станом на 22.00 20 березня було підтверджено 39 випадків COVID-19.
Повідомлялося, що 10 нових випадків було зафіксовано у Чернівецькій області.
Наразі в Україні зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19.
Також пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.
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