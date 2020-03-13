У Києві запрацювали камери, які фіксують порушення ПДР: де саме

- 13 бер. 2020
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На вулицях Києва встановили 20 камер системи автоматичної фото- й відеофіксації порушень дорожнього руху. Про це NNS дізналася з повідомлення hromadske.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Наразі камери встановили в обох напрямках на Північному і Південному мостах та на таких вулицях:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Нагадаємо, за перевищення швидкості водіями більше ніж на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більше, як на 50 км/год доведеться заплатити штраф 510 гривень.
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