У Києві запрацювали камери, які фіксують порушення ПДР: де саме

13 бер. 2020
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На вулицях Києва встановили 20 камер системи автоматичної фото- й відеофіксації порушень дорожнього руху. Про це NNS дізналася з повідомлення hromadske.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Наразі камери встановили в обох напрямках на Північному і Південному мостах та на таких вулицях:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Нагадаємо, за перевищення швидкості водіями більше ніж на 20 км/год, передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а за перевищення більше, як на 50 км/год доведеться заплатити штраф 510 гривень.

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Автор: Маруся Оффон

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