У Києві на виклики “швидкої допомоги” виїжджатимуть волонтери-байкери

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Як стало відомо NNS, у Києві волонтери-байкери будуть паралельно з медбригадою виїджати на виклики «швидкої допомоги». Про це повідомляє day.kyiv.ua.

Повідомляється, що волонтери громадської організації MotoHelp підписали договір про співпрацю з «Центром екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Києва». Про це йдеться у дописі на сторінці волонтерсько-рятувальної організації MotoHelp у Facebook.

Волонтери на байках будуть реагувати на екстрені виклики поки ще в тестовому режимі. Інформацію про подію оператори MotoHelp отримуватимуть від диспетчера «швидкої допомоги». Якщо медики на байках приїдуть швидше за своїх колег, то вони нададуть першу домедичну допомогу і будуть «тримати» потерпілого до прибуття бригади.

Повідомляється, що всі медики на байках мають відповідну медпідготовки, сертифікати з надання першої медичної допомоги, аптечки і досвід виїздів на ДТП.

У 2008 роцi сформувалась група мотоциклістів-ентузіастів, що вирiшили допомогати постраждалим у ДТП.

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Взаємовиручка на дорозі і до цього мала місце серед мотоциклістів. Однак команда Мотохелп поставила собі за мету вивести допомогу та захист інтересів постраждалих на якісно новий рівень. У короткий термін була організована цілодобова телефонна лінія з оператором, на яку мотоциклісти та інші водії двоколісних ТЗ могли звернутися за допомогою. Поступово розширюючи сферу напрямків діяльності група Мотохелп перетворилась в активно-діюче об”єднання “Мотохелп”, як один із проектів НАМУ(Національної асоціації мотоциклістів України).

На початковому етапі в Києві була створена група швидкого реагування на ДТП. Волонтери виїжджали на місце ДТП, надавали першу медичну та психологічну допомогу (у випадках прибуття раніше карети швидкої допомоги), також допомагали співробітникам ДАІ збирати докази та шукати свідків. У тяжких випадках волонтери займалися пошуком родичів, організовували збір медикаментів та коштів на лікування.

Пізніше "Мотохелп" відокремився від проекту НАМУ в окрему організацію. Було ініційовано створення осередків в інших містах, зібрана база "хелперів", тобто людей, котрі можуть надавати технічну та іншу допомогу в різних регіонах України. Згодом власними силами волонтерів було створено інформаційний ресурс та навчальний центр, організовано радіозв'язок. Учасники об’єднання "Мотохелп" почали проводити безкоштовні лекції на юридичну тематику та треніги з надання першої до-медичної допомоги на місці ДТП. Визначився окремий напрямок діяльності - підтримка регіональних та міжнародних спортивних змагань.

У 2014 році “Мотохелп” набуває статусу громадської організації. Під час революції гідності взимку 2014 волонтери Мотохелпу працювали як один із загонів рятувальників у складі Червого Хреста та надавали екстрену допомогу постраждалим громадянам.