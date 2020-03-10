17 законів правильного харчування, які виявилися брехнею

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У правильному харчуванні міфів не менше, ніж у Стародавній Греції. Нас закликають пити тільки дієтичну газовану воду і фруктові соки, хрустіти селерою і назавжди забути про ковбаски. Але що насправді шкідливо, а що корисно для нашого тіла? В питанні розбиралися Всвіті, інформує NNS.

Міф № 1. Від цукрозамінників не набирають вагу

Самі цукрозамінники можуть не містити калорій, але наш мозок все одно реагує на них як на солодощі, через що апетит тільки розпалюється. В результаті нешкідлива газована вода може привести до трьох зайвих бутербродів.

Міф № 2. «Рідкі» дієти допомагають зменшити шлунок

Шлунок розтягується, коли ми приймаємо їжу, а потім знову стискається. Зменшити його можна тільки хірургічним шляхом, а дієти лише допомагають звикнути до меншої кількості їжі.

Міф № 3. Вуглеводи неминуче позначаються на фігурі

На радість усім ласунам, це неправда. Останні дослідження довели, що на фігурі позначається насамперед кількість споживаної їжі і її калорійність, на яку найсильніше впливають жири. Отже вуглеводні дієти з низьким вмістом жирів і розрахованою калорійністю можуть бути дуже ефективними.

Міф № 4. Якщо випивати на вечерю склянку води з 2 ложками яблучного оцту, вага знизиться

Немає ніяких наукових доказів цієї теорії, але здоровий глузд підказує, що, якщо вечеряти склянкою води і без оцту, вага знизиться. При цьому пара ложок оцту щодня може надати інший магічний ефект: захворювання шлунково-кишкового тракту загостряться.

Міф № 5. Грейпфрут, ананас і селера спалюють жир

Не існує продуктів, які можуть спалювати жири, отже це міф. Правда, ананас містить фермент бромелаїн, який руйнує білки. Тому ананаси допомагають «пом’якшити» м’ясо і прискорюють його перетравлення.

Міф № 6. Оливкова олія корисна для фігури

Оливкова олія все ж олія, а значить, містить жири. Вона відноситься до категорії висококалорійних продуктів – більше 800 ккал на 100 грамів. Отже використовувати її варто з обережністю.

Міф № 7. Існують продукти з негативною калорійністю, на перетравлення яких витрачається більше калорій, ніж вони містять

Дійсно, селера, редис і деякі інші овочі в сирому вигляді для дієти справжня знахідка – вживати їх можна без шкоди для фігури. Проте їхня калорійність швидше нульова, адже на перетравлення такого овоча витрачається стільки ж калорій, скільки він містить. Заїдати селерою тортик марно – калорійність тортика від цього не зміниться.

Міф № 8. Зелений чай допомагає схуднути

Це буде правдою, тільки якщо ви поїдете працювати на плантацію цей самий чай збирати. Насправді будь-який чай допоможе вам тимчасово придушити апетит, а зелений, як і червоне вино, містить поліфеноли, які нейтралізують холестерин і допомагають нашим судинах жити довго і щасливо.

Міф № 9. Риба – дієтичний продукт, в ній менше жиру, ніж у будь-якому м’ясі

І так і ні. Все залежить від того, яка саме риба готується пірнути до вашої тарілки. Жирні сорти, такі як лосось або сьомга, містять більше жиру, ніж телятина. Але риба при цьому багата жирними кислотами омега-3, які корисні для всієї нервової системи і знижують ризик серцевих захворювань.

Міф № 10. Йогурти корисні для здоров’я

Здебільшого це твердження вірне, але стосується воно лише живих непастеризованих йогуртів – тих, які не піддавалися тепловій обробці. Зберігаються такі йогурти максимум тиждень, так що варто уважно вивчити упаковку.

Міф № 11. Вершкове масло потрібно виключити з раціону

Крім холестерину вершкове масло містить велику кількість вітаміну А, отже шкідливим назвати його не можна.

Міф № 12. Салат – секрет стрункої фігури

Так, якщо мова йде про салатне листя. Калорійність салату як страви залежить від калорійності інгредієнтів і особливо заправки. Наприклад, популярний соус «1 000 островів» містить 370 ккал на 100 грамів, звичайний майонез – 680, а популярний соус French Dressing – 470. Але якщо у вашому салаті свіжі овочі, заправлені лимонним соком або бальзамічним оцтом, талія в безпеці.

Міф № 13. Насичені жири у м’ясі і м’ясних продуктах шкідливі для здоров’я

Незважаючи на жірогенність жирів, насичені жири в невеликих кількостях приносять користь. Вони беруть участь в утворенні гормонів, наприклад естрогену, і необхідні для нормальної роботи організму. Правда, не більше 20-30 грамів на день.

Міф № 14. Фрукти не можна їсти після основних страв, це викликає здуття і дискомфорт

Неприємні відчуття може викликати сам факт переїдання або індивідуальна непереносимість фруктози. Кращий час для фруктів – це вранці натщесерце або в якості перекусу між прийомами їжі, але і як десерт після обіду фрукти вам не зашкодять.

Міф № 15. Цільнозерновой хліб підходить для зниження ваги

Цільнозерновий хліб може мати високий глікемічний індекс і пристойну калорійність, отже назвати його дієтичним ніяк не можна. Але такий хліб часто містить більше клітковини, ніж білий, що робить його кориснішим для шлунково-кишкового тракту.

Міф № 16. Яблуко або апельсин допоможуть стримати апетит

Насправді фрукти містять велику кількість фруктози, яка, за дослідженнями фахівців з Південної Каліфорнії, розпалює апетит сильніше, ніж глюкоза в звичайному цукрі. Придушити бажання перекусити на ніч допоможе чашка чаю або склянка кефіру.

Міф № 17. Після їжі потрібно жувати жувальну гумку

Стоматологи на цей рахунок досі не мають єдиної думки. З точки зору здоров’я зубів зубна нитка набагато корисніша і допомагає краще очистити порожнину рота. Звичайна жувальна гумка може тільки освіжити подих, але для зубів вона як цукерка.