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У 2020-у вперше за п’ять років в аеропорту Дніпропетровщини почнуть роботу нові міжнародні авіакомпанії. Про це під час брифінгу у Дніпропетровській ОДА розповіли очільник області Олександр Бондаренко та перший заступник гендиректора Міжнародного аеродрому «Дніпро» Сергій Криворотченко, інформує NNS.

«Я звернувся до керівництва летовища з проханням залучити до роботи міжнародні авіакомпанії, які б відкрили додаткові рейси як по Україні, так і за кордон. Там охоче підтримали ініціативу. Вперше за п’ять років наш аеропорт виходить із стану занепаду та стає на шлях розвитку, — розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. — Крім того, це підготовка до відкриття нового летовища. Так вже з першого дня роботи сучасний термінал буде заповнений пасажирами, а злітно-посадкова смуга — літаками міжнародних авіакомпаній».

Нині аеропорт Дніпропетровщини веде перемовини — до роботи залучать щонайменше дві нові міжнародні авіакомпанії. За стіл переговорів сіли і з перевізниками, які вже літають звідси, аби ті запровадили нові напрямки.

«Зараз вся авіаційна індустрія саме планує «літній розклад», який почне діяти з 29 березня. Запропонували їм внести туди і наш аеропорт. Розглядаємо можливість запровадити нові рейси до країн Європи та Туреччини. При цьому враховуємо технічні можливості летовища. Зважаємо і на те, що вперше в Україні всередині території працюючого аеропорту розгорнуться будівельні роботи», — пояснив перший заступник гендиректора аеродрому Сергій Криворотченко.

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Міжнародний аеродром «Дніпро» минулоріч відсвяткував 78-річчя. Там працюють авіакомпанії «Австрійські авіалінії», «МАУ», «Роза вітрів», «Ellinair». Вони здійснюють рейси до Києва, Івано-Франківська, Відня, Тель-Авіва, Шарм-ель-Шейха. У 2019-му летовище обслужило майже 339 тис пасажирів.

Влітку 2020 року поряд зі старим аеропортом почнуть будівництво терміналу та VIP-терміналу в єдиному комплексі, які матимуть високу пропускну здатність — до 3 млн людей на рік. Нова злітно-посадкова смуга довжиною 3200 м буде здатна приймати повітряні судна усіх типів, в тому числі Боїнг 777.