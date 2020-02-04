Під Києвом на смітник викинули валізу з цуценятами (фото)

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Під Києвом на сміттєвому полігоні біля села Підгірці знайшли валізу з живими цуценятами. Про це повідомляє «Наш Киев» з посиланням на сторінку «Київспецтрансу».

Рожеву валізу з трьома живими цуценятами охоронці полігону відходів № 5 знайшли вранці в понеділок, 3 лютого.

«цього разу, вельмишановні сусіди, вам таки вдалося здивувати навіть до всього звиклих працівників «п’ятірки». Минулої ночі якесь «гламурне кісо» викинуло біля полігону трьох цуценят у… рожевому чемодані. Що тут скажеш — мабуть останні гроші людина витратила на красиве життя десь на курорті, тому й позбавилася колишніх співмешканців разом з чемоданом», — пишуть на сторінці «Київспецтрансу».

Охоронці нагодували цуценят і спорудили для них тимчасовий притулок. Співробітники полігону звернулися через соцмережі до жителів Києва та області з пропозицією забрати тварин.

«Беззахисних, змерзлих — їх знайшли вранці працівники охорони. Нагодували, нашвидкуруч спорудили прихисток, адже днями обіцяють опади та морози, а цуценята ще малі. Далі, навіть, якщо виживуть — на них чекатиме голодне, суворе життя. Може хтось, у кого є серце, зможе подбати про їх домівку? Будемо вірити. Репост», — йдеться в повідомленні.

Раніши ми писали: Тварини з державних цирків зможуть жити у еко-притулках та еко-парках.