Тварини з державних цирків зможуть жити у еко-притулках та еко-парках

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23 січня 2020 року Міністерство культури, молоді та спорту України підписало Меморандум про співпрацю з приватним еко-парком у Харкові «Фельдман Еко-Парк». Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті міністерства.

У Меморандумі йдеться про спільні зусилля, спрямовані на гуманізацію в Україні розважальної діяльності, про необхідність захисту тварин від жорстокого поводження, їх захист та створення належних умов утримання. Також Меморандум окреслює співпрацю в питанні передачі тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України до громадської організації «Фельдман Еко-Парк».

«Наше зацікавлення як Міністерства не просто припинити використовувати тварин у розважальних програмах, ми думаємо і про те, що буде потім з цими тваринами. Нас цікавить їхня доля. І цей Меморандум — це прекрасний приклад державно-приватного партнерства», — зазначила заступниця міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк.

Меморандум передбачає, що ГО «Фельдман Еко-Парк» зобов’язуються розмістити тварин в гідних умовах, які відповідають вимогам кожного виду, доглядати за цими тваринами і надавати ветеринарну допомогу. Також організація буде вести реєстр утримуваних тварин і звітувати про їхній стан.

«Те, що стосується тварин, які є у приватній власності, ми так само готові разом з громадськими організаціями допомогти власникам тварин ці питання вирішити. Ми передбачили в Меморандумі можливість для них долучитись до співпраці у межах цього документу, але ми не маємо ні права, ні наміру втручатись у рішення, які ухвалять власники», — додала І. Подоляк.

Нагадаємо, Мінкульт має намір до кінця року заборонити використання тварин у цирках.