Знайдено рослинну заміну молоку і яйцям

Вченим вдалося знайти рослинну заміну молоку і яйцям. Вони представили рослинний емульгатор, який має всі необхідні властивості для їх заміни в продуктах харчування і навіть перевершує за кількістю незамінних амінокислот у своєму складі.

Про це NNS дізнався з повідомлення hightech.plus.

Емульгатори мають вирішальне значення для певних продуктів харчування, оскільки можуть стабілізувати, наприклад, масло і воду і легко їх змішати. Найчастіше для цього використовується яєчний жовток для виготовлення майонезу.

У пошуках рослинної заміни яєць та молока вчені з Наньянського технологічного університету звернулися до відходів пивоварної промисловості. Щорічно приблизно 39 млн. тонн відпрацьованого зерна викидається, збільшуючи викиди парникових газів.

Перетворити пивоварні зерна на рослинний емульгатор вдалося завдяки ферментації за допомогою гриба Rhizopus oligosporus. По міры ферментації відбувалося руйнування складної молекулярної структури зерна, що дозволило легко витягти з продукту білки та антиоксиданти.

“Такий підхід дозволяє не тільки скоротити забруднення навколишнього середовища, а й забезпечити людину рослинним білком”, прокоментував автор роботи Вільям Чен.

Найбільш важливо, що емульгатор містив велику кількість білка та підвищену кількість незамінних амінокислот. Крім того, у приготовленому за цією технологією майонезі смак виявився повністю ідентичним магазинному продукту з використанням яєць.

Тепер команда вдосконалює свою технологію, щоб підвищити якість продуктів. Надалі вони планують застосувати емульгатор у морозиві, соєвому молоці, вершках та інших продуктах. Зрозуміло, крім вегетаріанців такий підхід підійде людям з алергією та всім, хто хотів би знизити кількість тваринних жирів у своєму раціоні.

Сьогодні люди все частіше звертають увагу на рослинний білок — одні коригують дієту у бік більш веганської, а інші пробують рослинне м’ясо, яке виробляють за різними технологіями. Наприклад, на основі джекфрута – деревної рослини, що імітує смак м’яса за рахунок особливих способів приготування та кількох простих інгредієнтів.

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