Масове невдоволення новим шкільним меню. Що каже про проблеми Клопотенко

З 1 січня 2022 року школярів почали годувати по-новому і ці зміни викликали величезний резонанс – в країні масове невдоволення новим шкільним меню. Коли та як будуть вирішені ці проблеми?

Шеф-кухарь, співавтор реформи шкільного харчування в Україні та ідеолог проєкту зі зміни культури харчування Євген Клопотенко розповів, чому його меню спричинило такий спротив і коли харчування у школах перестане бути скандальною темою.

“Обозреватель” наводить його пряму мову, передає NNS.

Люди завжди сприймають зміни як загрозу

Будь-яка реформа завжди викликає супротив – це особливість людського мозку, сприймати зміни як загрозу. Зараз триває активна фаза реформи, і такий широкий розголос – це добре, значить, зміни дійсно відбуваються.

Скажу чесно, я був готовий до критики реформи. Неможливо в один момент змінити харчування у 15 тис. шкіл країни – завжди будуть ті, хто щось недочув, неправильно зрозумів, не розібрався до кінця, або ті, кому не до вподоби запропоновані зміни.

Як свідчить досвід, ті школи, які перейшли на нове шкільне харчування раніше, з вересня, вже налагодили всі процеси, і діти із задоволенням ідуть до шкільної їдальні. Тим, хто почав лише у січні, звісно, знадобиться час для адаптації до нових вимог.

Шанс на здорову націю

Мені багато пишуть щодо нового меню. Я намагаюся відповідати, бо прагну допомогти кожному розібратися. Про це були і мої останні дописи у Facebook – я дав відповіді на найпоширеніші запитання.

Одна з причин такої реакції – більшість українців не звикла до здорового харчування. Але я не можу їх винуватити, раніше нас ніхто не вчив основ здорового харчування. Саме тому ми почали реформу зі шкіл: дорослих змінити неможливо, а прищепити здорові звички дітям – це наш шанс на здорову націю. Наскільки мені відомо, ЮНІСЕФ планує велику інформаційну кампанію зі здорового харчування в Україні.

Роботи всім вистачить

Що і хто має зробити, аби харчування у школах перестало бути приводом для хейту, скандалів і конфліктів? Це, радше, філософське питання. Бо тут зійшлося одразу багато факторів:

природний супротив змінам (ми 30 років готували саме так і не хочемо нічого змінювати);

низький рівень культури харчування та обізнаності у принципах здорового харчування (баталії за чай з цукром тому доказ);

низький рівень престижності професії кухаря і технічного оснащення частини шкільних їдалень та ще багато всього.

Хто має зробити щось для змін? Та кожен з нас. Роботи всім вистачить.

Два роки – і все налагодиться

Щоб ситуація з харчуванням у школах налагодилась, я б сказав, що піде два роки. За цей час закінчиться переоснащення їдалень: вже два роки поспіль держава виділяє субвенції на ремонт та технічне забезпечення шкільних їдалень, у 2022 році у держбюджет заклали 1,5 млрд грн.

Крім того, моя команда вже почала роботу над новим збірником рецептур для шкіл з 500 техкарток. За цей час Держпродспоживслужба знайде дієвий механізм контролю, держава наведе лад із закупками для шкіл.

Про реформу шкільного харчування

Реформу шкільного харчування започаткувала перша леді Олена Зеленська, меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко. Оновлене меню для їдалень презентували у травні 2021 року, воно розраховане на 4 тижні і містить 160 страв. Зокрема, такі:

яєчня скрамбл;

італійський омлет фрітата;

італійський овочевий суп мінестроне;

курячі нагетси;

шпундра – свинина, тушкована з буряком у буряковому квасі;

верещака – свинячі реберця, запечені в квасі зі спеціями і часником.

Загалом у меню має бути менше хліба, солі, цукру, жирів і водночас – більше овочів, фруктів, м’яса. А у шкільних буфетах тепер заборонено продавати булочки, солодкі газовані та негазовані напої, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.

Наприкінці жовтня МОЗ оприлюднило технологічні картки цього меню. Картки отримали всі необхідні експертизи – це означає, що будь-яка школа України може скачувати документ і годувати дітей новими стравами. Дотепер нові норми харчування впроваджували поступово – у школи та дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які самі хотіли змінити харчування в їдальнях.