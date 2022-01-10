Виявлено новий штам коронавірусу Дельтакрон. Що про нього відомо

На Кіпрі вчені зафіксували гібрид штамів коронавірусу Дельта та Омікрон. Його вже назвали Дельтакрон. Що про нього відомо?

Вчені заявили, що гібрид має генетичне походження Дельти. При цьому помітили мутації Омікрону.

Про це повідомляє Cyprys Mail,з посиланням на Realist.online передає NNS.

Про гібрид заявив доктор Леонтіос Кострікіс у суботу, 8 січня. Він працює в лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету.

За словами вченого, виявили значну кількість мутацій, які раніше були помічені лише у разі зараження Омікроном. У вірусі близько 30 мутацій. 10 із них знайдено у зразках, взятих на Кіпрі.

Дельтакрон зафіксували у 25 людей, 11 із них було госпіталізовано. У пацієнтів, які лікувалися у лікарні, частота мутацій була вищою. Це дає вченим простежити зв’язок між Дельтакроном та госпіталізацією.

Дані про гібрид передали до бази даних GISAID. З відкриттям ознайомиться світова наукова спільнота. Дослідження Дельтакрону продовжать.

У той же час міністр охорони здоров’я Кіпру уточнив, що більше деталей про виявлений штам буде оприлюднено на прес-конференції вже цього тижня.

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