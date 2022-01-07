У ВООЗ дали роз’яснення щодо захворювання на штамм коронавірусу«Омікрон» – як він переноситься

У Світовій організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що новий штамм коронавірусу «Омікрон» не належить до категорії «м’яких».

За словами експертів, новий тамм коронавірусу «Омікрон» також призводить до випадків госпіталізації та летальних наслідків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA-NEWS.

«Хоча «Омікрон» здається менш важким порівняно з «Дельтою», особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії «м’яких». Як і попередні варіанти, «Омікрон» госпіталізує людей та вбиває людей», – наголосили у ВООЗ.

Експерти підсумували, що «цунамі» коронавірусної інфекції настільки велике та швидке, що вражає системи охорони здоров’я у всьому світі.

Вчені КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім.Л.В.Громашевскього НАМН України дійшли думки, що нова хвиля коронавірусу зі штамом «Омікрон» на території України розпочнеться у квітні.

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