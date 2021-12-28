США та Росія проведуть перемовини щодо безпеки та України. Названо дату

Офіційні особи Сполучених Штатів та Росії планують 10 січня провести перемовини щодо «напруги навколо України» та контролю над ядерним озброєнням.

Про це анонімно повідомили представник Ради національної безпеки Білого дому та ще один посадовець Білого дому, пишуть AFP та Reuters.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

Зустріч 10 січня має відбутися у межах ініціативи Стратегічного діалогу з безпеки, яку Джо Байден і Володимир Путін започаткували на саміті у Женеві.

Такий формат здебільшого присвячений переговорам щодо контролю над ядерним озброєнням, однак у межах ініціативи обговорять й Україну через збільшення російських військ на кордонах. Посадовці заявили, що без України жодних рішень про Україну не ухвалюватимуть.

Чиновники розповіли, що також Росія та НАТО, ймовірно, проведуть перемовини 12 січня. А 13 січня мають відбутися перемовини у межах ОБСЄ.

Невідомо, хто конкретно буде брати участь у цих перемовинах.

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін обговорили загострення на російсько-українському кордоні.

Під час розмови американський лідер висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських країн стягуванням сил Росії до українських кордонів.

Він наголосив: у разі військової ескалації США та союзні країни вдаватимуться до «серйозних економічних та інших заходів» щодо Росії.

Після цих перемовин у Кремлі та у Білому домі не виключали ще одну розмову Байдена та Путіна.

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