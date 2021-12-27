Кадиров заявив про готовність «брати Київ» і назвав Україну територією Росії (відео)

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив про готовність «брати Киїів». За його словами, Україна «є територією Росії», а українці ㅡ «їхній народ». Про це NNS повідомляє, посилаючись на Громадське і відео з прес-конференції Кадирова. Він заявив, міг би «розв’язати проблемне українське питання», якби йому доручили.

Гучні заяви Кадиров зробив під час прес-конференції 26 грудня.

«Якщо взяти українське проблемне питання, то це навіть не рівень президента [Росії Володимира] Путіна, це мій рівень. Якби мені доручили, то я давно розв’язав би це питання: або приєднав би Чеченську Республіку до України, або забрав би», ㅡ заявив Кадиров.

Він зазначив, що ухвалити такі рішення не дозволяють «державні нормативні домовленості». Але додав: якщо президент України Володимир Зеленський не змінить напрямок роботи ㅡ може почати діяти інакше.

«Я переконаний, що якщо пан Зеленський та його команда будуть себе так поводити, то Україну давно мають приєднати до нашої країни. Україна ㅡ це наша територія, українці ㅡ наш народ. Я і тоді казав, що після Криму треба було брати Київ. Тому що якщо буде існувати Київ, для західних країн буде місце. Ми ㅡ піхота і готові виїхати та виконати наказ без проблем», ㅡ заявив Кадиров.

Рамзан Кадиров заявив про готовність «брати Киїів» – ВІДЕО:

Що передувало події

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. За даними розвідки, біля кордонів України перебувають 92 тисячі російських військових.

У Путіна прямо запитали на щорічній пресконференції у Москві 23 грудня, чи планує він напад. Він відповів, що дії РФ будуть залежати не від ходу перемовин з НАТО, а гарантій, що Альянс не буде розширюватися на схід. Тільки так, вважає Путін, Росія почуватиметься в безпеці.

Речник Путіна заявив, що «Росія першою не нападає», а звинувачення України і Заходу в агресії назвав безпідставними.

Сам же очільник Кремля звинуватив українську владу у тому, що вона нібито готує якусь військову операцію на Донбасі. У Міністерстві закордонних справ України це одразу спростували.

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