Коли діти перестають вірити в Діда Мороза: психологи назвали вік

Психологи провели дослідження і дізнались, з якого віку діти перестають вірити в існування Діда Мороза і Санта-Клауса.

Діти вірять в існування Діда Мороза і Санта-Клауса до 8-9 років. По досягненню цього віку у них починає йти на спад віра в цього новорічного персонажа, який дарує подарунки.

До такого висновку прийшли психологи з британського Ексетерського університету, передає ONLINE.UA з посиланням на Naked Science, інформує NNS.

Вчені провели масштабне опитування, в якому взяли участь більше 1200 осіб з різних країн.

За результатами опитування виявилося, що впевненість в тому, що Дід Мороз існує і що саме він дарує подарунки на Новий рік, досягає піку в п’ятирічному віці. Через 3-4 роки після цього віра у дітей в казкового новорічного персонажа починає пропадати.

Психологи провели дослідження в цьому напрямку на тлі того, що дискусія про те, чи варто підтримувати віру дітей в Діда Мороза чи ж потрібно з самого дитинства розповідати їм правду про новорічне чарівництво, йде вже досить довго.

Але вони не стали приводити свою думку, так як відповідь на питання про те, чи варто обманювати дітей про Діда Мороза і Санта-Клауса, якщо з часом вони все-одно дізнаються правду, дати складно.

Коментуючи результати свого дослідження, психологи підкреслили, що віра в Діда Мороза у дітей пропадає тоді, коли вони заглиблюються в розуміння світу. Це відбувається у віці близько 9 років, коли дитина вже може співвіднести розмір саней Санта-Клауса і кількість дітей на планеті.

Слід зазначити, що більша частина опитаних зізналися, що перестали вірити в Діда Мороза через промахи батьків. Але при цьому вони запевнили, що навіть після того, як обман розкрився, продовжували прикидатися і “вірити” в Діда Мороза.

Багато респондентів також запевнили, що хотіли б вірити в Санта-Клауса і зараз.

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