Головну ялинку Києва відкриють не на Миколая: названо дату

Головну ялинку Києва на Софійській площі відкриють не як завжди, на День святого Миколая 19 грудня, а в інший день.

Як повідомляють у КМДА, цього року вогні на головній ялинці країни засвітять напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня.

Також цього тижня відкриють святкові локації на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.

Організатори зазначили, що головною темою локації на Софійській площі буде Різдво Христове.

Навколо ялинки можна буде побачити постаті Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Новорічне дерево прикрасять понад 20 тисяч іграшок червоного та золотого кольору, а над ялинкою сяятиме гірлянда у вигляді великого куполу.

Як виглядає ялинка зараз

Так виглядає ялинка на даний момент — фото у мережу виклав «Київ сейчас».

У ярмаркове містечко вестимуть чотири урочисто прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому буде розташовано ковзанку. Також на площі встановлять теплу арт-зону для відпочинку.

Які ще будуть локації

На Володимирському проїзді буде організований ярмарок з фуд-кортом, а на Контрактовій — велика різдвяна локація «Різдво на Подолі» з катком, сніговою гіркою, атракціонами та резиденцією святого Миколая.

17−20 грудня біля Арки дружби народів у Києві відбудетьтся зимовий фестиваль Snigfest, а 19 грудня там відкриють новорічну локацію, яка працюватиме до 19 січня 2022 року.

З 17 грудня розпочнеться святкова локація й у Шевченківському парку столиці.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.