Буде воєнна відповідь, – у Росії погрожують США і НАТО

У Москві вирішили в черговий раз полякати США та Північноатлантичний Альянс. В МЗС Росії переконують, що розширення НАТО матиме непоправні та важкі наслідки, зокрема, військову конфронтацію.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 канал.

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков в інтерв’ю газеті “Вести”. Кремль наполягає, аби США відповіли на вимоги Росії.

Росія пригрозила Альянсу воєнною конфронтацією

“Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії про гарантії безпеки, буде військова відповідь”, заявив Рябков.

Таким чином, переконують в МЗС Росії, якщо не задовольнять вимоги Москви, то відбудеться новий етап конфронтації.

У Росії – рішуче проти розширення НАТО

Рябков підтвердив те, що раніше казав Володимир Путін, Москва – рішуче проти розширення НАТО. Те, що Росія у цьому питанні не має права голосу, для Кремля – не аргумент.

“Ми стоятимемо на своєму: якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать, що їхня безпека не зміцниться – наслідки для них будуть важкими”, пригрозив Рябков.

Ба більше, заступник Лаврова занурився в історію і пригадав, що начебто і радянській, а згодом і російській владі “обіцяли, що Альянс не розширюватиметься” на схід.

Аргументи НАТО Москву не влаштовують

Аргументів для розширення Альянсу у Москві не бачать. Мовляв, жодних наслідків, окрім “послаблення позицій” для самого НАТО це не матиме.

Зверніть увагу! Щодо відносин Вашингтона та Москви, то Рябков жодного прогресу у них не бачить. Також немає поступу у функціонуванні дипустанов у країнах.

Питання розширення НАТО підіймали Байден та Путін:

Саме розширення НАТО на схід було претензією Володимира Путіна до Джо Байдена під час перемовин 7 грудня.

Мовляв, Росія занепокоєна “освоєнням Альянсом української території”.

Президент США жорстко відповів, що питання включення країн в Альянс – це виключно питання країн-членів організації.

У розмові з президентом Зеленським глава Білого дому теж наголосив, що питання вступу до НАТО вирішуватиме український народ.

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