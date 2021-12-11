“Може здійснитися і найгірший сценарій” – президент Литви про можливий напад РФ

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi, передає NNS.

З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн “Бухарестської дев’ятки”.

“Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу”, зазначив Науседа.

За його словами, лідери “Бухарестської дев’ятки” домовилися з США, що їх відповідь, у військовому сенсі цього слова, “буде адекватною”.

“Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, який дозволить нам почуватися більш захищеним. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здыйснитися і найгірший сценарій – військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було”, припустив Науседа.

Президент Литви підкреслив, що стримування – це найкращий засіб, щоб “поважалися права незалежних держав”, а Байден “бере на себе і необхідне лідерство, і згуртовує сили”, щоб була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.

“Відповідь буде найжорсткішою вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим”, резюмував Науседа.

Нагадаємо, нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноброни України Кирило Буданов заявив, що Україна не має достатньо військових ресурсів, аби відбити можливе повномасштабне вторгнення Росії. Країна потребує підтримки Заходу.

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