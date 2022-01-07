Брали участь в агресії проти України: кого РФ відправила до Казахстану

У Казахстан 6 січня було перекинуто військовослужбовців десантних спецпідрозділів ЗС РФ, які брали участь в агресії проти України.

Про це повідомляє міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm, передає NNS.

Зокрема, за інформацією ЗМІ, РФ відправляє до Казахстану військовослужбовців 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ “Сенеж”.

Брали участь в агресії проти України:

98-а дивізія ВДВ (в/ч 65451). Зі складу дивізії в Україні засвітилися військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

45 ОБрСПН (в/ч 28337). У 2014 році 45-й окремий полк ВДВ було розгорнуто до бригади з метою загального збільшення чисельності повітрянодесантних військ РФ.

Зазначається, що у 2001 році офіцерами 45 полку ВДВ, серед яких був і відомий за подіями на Донбасі Ігор Гіркін (Стрілков), було проведено серію викрадень місцевих жителів із чеченських сіл Хатуні, Махкети та Тевзені. З десятків випадків добре розслідувано чотири, викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо, влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку про допомогу у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття її “миротворчих сил” – військового контингенту РФ та її союзників – до Казахстану.

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Як повідомляють ЗМІ, на ранок 7 січня у Казахстані затримали понад три тисячі людей, 26 учасників протестів убито, ще 18 поранено. Про це повідомили на казахському ТБ із посиланням на МВС.

Фото: InformNapalm