Російські війська увійшли в Казахстан: що відомо і що відбувається в країні (відео)

Російські війська увійшли в Казахстан під виглядом ‘миротворців’ 6 січня. РФ продовжує перекидати частину своєї армії для придушення мітингів, повідомляє NNS, посилаючись на Телеграф.

Станом на ранок четверга, 6 січня, на території Казахстану не вщухають масові народні мітинги. Тим часом на прохання президента Касима-Жомарта Такаєва про допомогу ззовні вже відгукнулися в Росії — перші підрозділи військовослужбовців вже прибули в Казахстан.

Таку інформацію оприлюднили у прес-службі Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Зазначимо, що Росія випередила всіх інших союзників — в Казахстані вже опинилися представники передових підрозділів російських ‘миротворців’. При цьому військово-транспортна авіація РФ продовжує відправку все нових і нових бійців.

Крім цього в Казахстан повинні бути направлені військові з ще чотирьох країн — Білорусі, Таджикистану, Киргизстану та Вірменії.

Офіційно заявляють, що першочерговим завданням усіх цих військових буде охорона важливих держоб’єктів. Однак вони також будуть допомагати і казахським правоохоронцям стримувати мітингувальників.

Іншими словами — з допомогою військ РФ та інших країн влада Казахстану хоче ‘зачистити’ вулиці від неугодних протестувальників.

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Що зараз відбувається в Казахстані

Через перебої з інтернетом та мобільним зв’язком складно отримати повну та об’єктивну інформацію про те, що зараз відбувається в Казахстані.

Точно відомо, що в країні припинили роботу всі банки, по всій території введений режим надзвичайного стану. Повідомляється про перебої в роботі залізниці – десятки поїздів застрягли в дорозі.

У міністерстві охорони здоров’я Казахстану заявили, що постраждалих в масових протестах у Казахстані на ранок 6 січня більше тисячі. Майже 400 людей госпіталізували, а ще 62 постраждалих перебувають у реанімації.

Офіційно повідомляється також про 13 загиблих поліцейських. Тіло одного з них знайшли обезголовленим.

З боку влади були заяви про «ліквідацію» десятків протестувальників. Напередодні ввечері мародери громили і грабували магазини і банки.

Ввечері 5 січня військові почали проводити антитерористичну операцію на вулицях Алмати. На відео – вибухи, стрілянина, крики і паніка на вулицях міста:

Спочатку зачистки супроводжувалися інтенсивними перестрілками між військовими і протестуючими. На площі Республіки активістів вдалося взяти в оточення завдяки великій кількості військової техніки.

Потім силовики і армійці оточили близько 200 протестувальників і витіснили їх з центральної площі.

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