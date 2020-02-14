Вуличний художник Бенксі створив "валентинку" до Дня закоханих

- 14 лют. 2020
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Вуличний художник Бенксі створив нове графіті до Дня всіх закоханих. Про це NNS дізналася з повідомлення Іnspired.
Робота з’явилася у районі Бартон-Хілл британського міста Брістоль. Бенксі підтвердив авторство, виклавши світлину з графіті на своїй сторінці в Instagram.
На графіті зображена маленька дівчинка, яка стріляє з рогатки об’ємними червоними квітами, які зроблені з пластику, повідомляє видання Reuters.
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Бенксі — псевдонім англійського андерграундного стріт-арт художника, особа якогоне встановлена. У своїх роботах художник часто піднімає соціальні теми: війни, насильства, нерівності.
Графіті Бенксі стали з'являтися на вулицях з початку 1990 років. Нині його роботи оцінюються у мільйони доларів і значно збільшують вартість нерухомості, на яких розміщені.
Фото — скрін з Instagram Бенксі
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