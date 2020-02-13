Колаборація KFC та Crocs: створено взуття з ароматом смаженої курки (фото)

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Американська мережа ресторанів фастфуду KFC і виробник взуття Crocs створили колаборацію у вигляді колекції літніх черевиків. Про це NNS дізналася з повідомлення Укрінформ.

Незвичність лімітованої колекції полягає в тому, що взуття KFC X Crocs Bucket Clog має принт зі смаженою куркою, яку продають у ресторанах фастфуду.

Крім того, черевики прикрашає ароматизований декор, що нагадує смажені курячі ніжки. Обіцяють, що аромат смаженої курки буде довго зберігатися у літню спеку.

Взуття надійде у продаж цієї весни. Вартість пари складе $59,99.

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Довідково: Kentucky Fried Chicken (KFC) — американська мережа ресторанів швидкого харчування, що спеціалізуються на стравах із курятини. Заснована в 1952 Гарландом Сандерсом. З 1997 мережа належить великій ресторанній компанії «Yum! Brands». Нині мережа KFC представлена ​​у 110 країнах світу — це більше 16 000 точок, в яких щодня обслуговуються близько 12 000 000 клієнтів. Головний офіс знаходиться в Луїсвіллі, штат Кентуккі. В Україні мережа почала функціонувати з 20 грудня 2012 року.

Crocs — американська компанія, що базується в Niwot, Колорадо, займається дистрибуцією і виготовленням взуття. Crocs був заснований Ліндоном «Герцогом» Хансоном і Джорджем Бедекером-молодшим. Взуття спочатку було розроблене як взуття для катання на човнах. Перша модель випущена Crocs, The Beach, була представлена ​​у 2002 році на Бот-шоу в Форт-Лодердейл у Флориді. З того часу було продано 300 мільйонів пар взуття.