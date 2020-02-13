Антитоп подарунків до Дня святого Валентина: що не слід дарувати

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Поки всі радять, що ж подарувати другій половинці на День святого Валентина, Yabl.uа розповідає, які презенти купувати не варто. Про це інформує NNS. Тож читайте і дослухайтеся!

Валентинка

Пам'ятаєте ті часи, коли у кожній школі 14 лютого стояла скринька, в яку можна було закинути хоч 100 валентинок? Забудьте про них! Часи змінюються і люди теж. Сьогодні ми маємо ще більше дбати про нашу планету. Тому у 2020 році у відповідь на валентинку вам як мінімум прочитають двогодинну лекцію про свідоме використання ресурсів Землі та екологію. Адже будь-які листівки — це папір. А папір — це дерева. Уявляєте, якої шкоди наносите природі? Де ж ваша совість? Тому ніяких валентинок!

Будь-що подешевше

Тільки уявіть: ранок Дня святого Валентина, ви прокидаєтеся і бачите, що поряд лежать... ці прекрасні пакунки з гелями для душу, іграшками з Aliexpress або дешевою косметикою! Хіба ви ніколи не мріяли про такий подарунок? Правильно — про нього не мріє ніхто. Тому, може, досить це купувати іншим?

Цукерти та інші солодощі

Так-так, вам не здалося. Дарувати щось солодке — це теж не завжди виграшний варіант. Уявіть ситуацію: дівчина на дієті, веганка або просто не їсть цукор, а ви їй даруєте коробку смачнючих шоколадних цукерок з вершковою начинкою. І що ж далі? А далі лише ніякове мовчання. І солодке ви їсти будете самі. А якщо зустрічаєтеся з коханою давно, і не запам’ятали її харчові звички, то самотнє 14 лютого (та й наступні дні) гарантоване.

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Подарунок із натяком

Це, мабуть, «улюблений» вид подарунків багатьох людей — різні дрібниці з сексуальним підтекстом. Інколи аж надто сексуальним. Цікаво, що дарують такі речі переважно дівчатам. Наприклад, мило у формі чоловічого статевого органу (воно ще й нічогеньких грошей коштує) або шкарпетки з непристойним принтом, жахливі костюми для рольових ігор, чекову «книжку бажань» . Єдине питання: навіщо?

Чашка з вашою світлиною

Подарунок із серії «привіт, 2007 рік». Зізнавайтеся, у кожного вдома є схожий «шедевр»? І звучить наче непогано: кохана людина щодня питиме з чашки і згадуватиме про вас. Та це саме той випадок, коли ідея не рятує зовнішній вигляд. Уявіть, що ви зустрічаєтеся кілька днів, і ось вам дарують такий презент. Хіба ж не дивно? Тому ми сподіваємося, що їх більше ніхто не купує. Але про всяк випадок нагадуємо: краще не даруйте! Інакше до наступного Дня святого Валентина просто не доживете.

Побутова техніка

Купити тостер або чайник на День святого Валентина — це просто максимум безтактовності! Навіть якщо він червоний. Навіть якщо з сердечками. Але, звісно, ситуації бувають різні. Та якщо дівчина зрадіє чайнику, про який вона не просила, то ми вас вітаємо. Схоже, що вона ідеальна!

Одяг для парочок

​​​​​​​Протягом останніх кількох років у мережі з’явився тренд — пари, які однаково, але дуже стильно вдягнені. Та, якщо ви добре пам’ятаєте, в Україні так робили і раніше! Хіба можна забути ці прекрасні футболки з надписами «Он мой»і «Она моя», халати «Мій король» та «Моя королева»? Носили їх 8-10 років тому, але нещодавно ми знову бачили парочку у схожих светрах. Тому ще раз наголошуємо: не варто таке дарувати! Нікому не цікаво, з ким ви зустрічаєтеся. Суворо, але чесно.