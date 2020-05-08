Скільки метеоритів і пилу щорічно падає на Землю - дослідження

- 08 трав. 2020
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Команда британських вчених підрахувала масу космічного каміння, яке щороку падає на Землю. Про це з посиланням на BBC пише inspired, передає NNS.
З'ясувалося, що маса космічного каміння перевищує 16 000 кг, в яку не включено пил, що постійно осідає на планеті.
Нова оцінка дає гарне уявлення про загальну кількість скелястих уламків, що прилітають з космосу.
«Більшість об’єктів, що потрапляють на Землю, дуже маленькі, — пояснив математик з Манчестерського університету Джефф Еватт.
Зазвичай вони важать від 50 г до 10 кг. Об’єкти, маса яких понад 10 кг, — рідкість.
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Інше дослідження, підготовлене спільно вченими з Кембриджського університету, Імперського коледжу Лондона і Британської антарктичної служби, проводить оцінку ризиків для всієї планети. Воно виявило, що 60% падінь космічного каміння припадає на полюси Землі. Саме на полюсах було знайдено більшість метеоритів. Контраст «чорного на білому» робить пошук набагато простішими.
Так команда вчених знайшла 120 метеоритів у 2019 і 2020 році. На основі цього вони змоделювали загальну кількість падінь космічного каміння в рік — близько 17 000.
Вчені вважають, що усього на Землю падає близько 40 000 тонн (тобто 40 000 000 кг) позаземних матеріалів щороку, але основну частину маси становлять крихітні частинки пилу.
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