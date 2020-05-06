Мільярди людей можуть опинитися в районах екстремальної спеки до 2070 року - дослідження

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Згідно з новим дослідженням, якщо планета продовжить нагріватися теперішніми темпами протягом наступних 50 років, до 3 мільярдів людей будуть проживати в майже непридатних для життя районах з екстремально високою температурою, пише inspired, передає NNS.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження міжнародної групи археологів, кліматологів і екологів, опубліковане у журналі PNAS.

Дослідження показало, що на кожен 1°C потепління 1 млрд людей повинні або мігрувати в більш холодні райони, або адаптуватися до екстремальних умов спеки.

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Наразі за прогнозами вчених температура Землі підвищиться на 3°C до 2100 року. А оскільки наша планета швидко нагрівається через зростання викидів, температура, до якої звикли люди, зміниться в найближчі десятиліття більше, ніж за останні 6000 років. Це може мати серйозні наслідки для вирощування продуктів харчування, доступу до джерел води і міжнародних конфліктів, спричинених міграцією.

Райони екстремальної спеки будуть розширюватися. Одним з найспекотніших місць на Землі є регіон Сахари в Африці, де середньорічна температура перевищує 29°C. Такі місця з екстремальними умовами охоплюють 0,8% земної поверхні. Проте, дослідники заявили, що в майбутньому ці ділянки екстремальної спеки будуть складати 19% поверхні Землі. Це стане причиною появи 3,5 мільярди кліматичних мігрантів.

Поряд з такими песимістичними прогнозами вчені закликають не втрачати надії: завдяки швидкому і значному скороченню глобальних викидів вуглецю ця кількість людей може скоротитися вдвічі.

Автори пояснюють, що існує ряд невизначеностей щодо того, як кліматична криза вплине на переміщення населення, тому дослідження не може бути використано в якості абсолютно вірогідного прогнозу.