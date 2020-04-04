Коронавірус виявили у 15% кішок в китайському Ухані

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Китайські вчені з Уханьского інституту вірології та Хуачжунского сільськогосподарського університету взяли зразки крові у ста бродячих і домашніх кішок з міста Ухань і прийшли до висновку, що приблизно 15% тварин заражені коронавірусом, пише РБК-Україна, інформує NNS.

Про це свідчать результати спостережень медиків, розміщені в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

У ході дослідження вчені відвідали притулки для тварин, що знаходяться в різних частинах міста.

"Ми відкрили антитіла до SARS-CoV-2 в організмі понад десяти кішок з Уханя. Це вказує на те, що щось подібне може відбуватися і в інших регіонах Землі, які охоплені епідемією", - відзначають експерти.

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Вчені стверджують, що вірус може передаватися від однієї тварини до іншої повітряно-крапельним шляхом, але не повідомляється, чи можуть кішки заразити людей. Випадки передачі вірусу від котів до людини поки не зафіксовано.

Вчені поки не можуть сказати, як саме заразилися бродячі кішки. Передбачається, що вірус в їх організм міг потрапити як при контактах з людьми, які намагалися їх погодувати, так і в результаті взаємодії з частинками вірусу, які накопичилися на поверхні різних об'єктів навколишнього середовища.

На сьогодні тестів на коронавірус для кішок не існує. Для виявлення інфекції вчені винайшли спеціальні індикатори на основі білків оболонки SARS-CoV-2. Як стверджують біологи, на кішок інфекція діє також сильно, як і на людей.