У Бельгії виявили коронавірус у кішки

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У Бельгії тварина заразилася коронавірусом від свого господаря. Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я країни Емманюель Андре, у п'ятницю, 27 березня. Пише Главком, інформує NNS.

Зазначається, що чиновник заявив про зафіксований випадок зараження коронавірусом домашньої кішки.

Політик підкреслив, що факт передачі коронавірусу тварині від господаря вже був підтверджений.

«Перевірка була розпочата після того, як у кішки проявилися очевидні симптоми хвороби», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: Вечірка проти карантину: один учасник заразився коронавірусом в Кентуккі

Раніше повідомлялося, що в Гонконзі єдиний собака, у якого був діагностований коронавірус, помер після того, як його вилікували і повернули додому.

Пізніше в Гонконзі другий собака, німецька вівчарка, заразився коронавірусом від свого господаря.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

Фото з вільного доступу в Internet